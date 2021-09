Sportchef: Mainzer Corona-Not „Impuls für die Liga“

Mainz Die Corona-Notlage beim Bundesligisten FSV Mainz 05 zum Saisonstart hat womöglich zu einer höheren Impfquote bei anderen Fußball-Proficlubs geführt. „Was bei uns vor dem Leipzig-Spiel passiert ist, war auch ein wichtiger Impuls für die Liga“, sagte 05-Sportdirektor Martin Schmidt den Zeitungen der Mediengruppe VRM.

Sportdirektoren anderer Clubs hätten ihm in Gesprächen gesagt: „Euer Beispiel hat dabei geholfen, bei uns auch Tempo ins Impfgeschehen reinzubringen.“

Nach Corona-Infektionen bei Profis und Betreuern mussten vor der Auftaktpartie gegen RB Leipzig (1:0) insgesamt 14 Mainzer in eine zweiwöchige Quarantäne. „Plötzlich haben die Vereine ein Fallbeispiel gehabt, das gezeigt hat: Nicht nur die Infizierten müssen in Quarantäne, sondern auch die Nichtgeimpften“, sagte Schmidt. „Da waren wir ein Auslöser dafür, dass sich auch in der Bundesliga die Impfquote deutlich verbessert hat.“