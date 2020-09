Sportboot auf Rhein fängt Feuer: 17.000 Euro Sachschaden

Budenheim Vermutlich durch einen technischen Defekt ist ein Sportboot auf dem Rhein in Budenheim im Landkreis Mainz-Bingen in Flammen geraten und komplett ausgebrannt. Die beiden an Bord sitzenden Menschen - ein Mann und eine Frau - schwammen noch rechtzeitig an Land und blieben unverletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

