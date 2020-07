Sport mit bis zu 35 Menschen im Saarland wieder erlaubt

Medizinischer Mundschutz liegt auf einem Tisch. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Saarbrücken Im Saarland ist von diesem Montag an der Kurs-, Trainings- und Sportbetrieb sowie der Betrieb von Tanzschulen wieder in Gruppen von maximal 35 Menschen möglich. Das teilte die Landesregierung am Freitag mit Blick auf das „weiterhin geringe Infektionsgeschehen“ mit.

Die Hygienemaßnahmen wegen der Corona-Pandemie müssten weiter eingehalten werden.