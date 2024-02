Finanzierung Spitzenverbände sorgen sich um Zukunft der Musikschulen

In Rheinland-Pfalz gibt es den Angaben zufolge 41 kommunale Musikschulen. In diesen werden über 43.000 Schülerinnen und Schülern von mehr als 1600 Musikpädagoginnen und Musikpädagogen unterrichtet. Der Landesanteil an der Finanzierung der Musikschulen habe sich trotz steigender Kosten in den vergangenen Jahren nicht erhöht, sondern kontinuierlich verringert. Er betrage derzeit rund 3,5 Millionen Euro jährlich.