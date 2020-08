Spitzenpolitiker stellen sich hinter das Projekt Citybahn

Wiesbaden Die politischen Spitzen der Landeshauptstädte Mainz und Wiesbaden sowie des Rheingau-Taunus-Kreises rühren gemeinsam die Werbetrommel für eine Citybahn. Die Verbindung zwischen Mainz, Wiesbaden und Bad Schwalbach im Taunus könne ein „Rückgrat“ für den gemeinsamen ÖPNV im Ballungsraum werden, sagte Wiesbadens Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende (SPD) am Mittwoch in der hessischen Landeshauptstadt.

Die Wiesbadener sollen am 1. November in einem Bürgerentscheid darüber abstimmen, ob künftig eine Citybahn durch die Stadt rollen soll oder nicht. Es gibt Bürgerinitiativen sowohl für als auch gegen das Vorhaben. Mende kündigte an, die Bürger unter anderem bei einer Dialog-Veranstaltung am 5. September von den Vorteilen der Bahn überzeugen zu wollen.