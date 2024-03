DFB-Pokal Spitzen-Quote bei Pokal-Überraschung

Die ARD ist am 2. April (20.45 Uhr) live dabei, wenn die Saarländer im Halbfinale gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern um den Einzug in das Endspiel in Berlin spielen. Im zweiten Vorrundenspiel trifft Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen am 3. April (20.45 Uhr) auf Lauterns Liga-Konkurrent Fortuna Düsseldorf. Die Partie überträgt das ZDF. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle Spiele im DFB-Pokal-Wettbewerb. Das Finale findet am 25. Mai statt.