Spielzeugschlange löst Polizeieinsatz aus

Fußgönheim Eine Spielzeugschlange hat in Fußgönheim (Rheinland-Pfalz-Kreis) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Frau hatte am Montag eine vermeintliche Kobra in Angriffshaltung in ihrem Garten entdeckt, wie die Polizei in Maxdorf am Dienstag mitteilte.

