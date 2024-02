Festnachtsumzug Spielzeugmachete löst Polizeieinsatz aus

Eine Spielzeugmachete hat in Ludwigshafen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, beobachteten Zeugen am Sonntag, wie ein Mann mit einer vermeintlichen Machete in Richtung des Fastnachtsumzugs lief und dabei wild gestikulierte. Für die Polizisten war demnach unklar, ob das Messer echt war. Deshalb fixierten sie den 28-Jährigen laut Mitteilung. Erst danach stellten sie fest, dass es sich um eine Spielzeugwaffe handelte.