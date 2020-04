Spielplätze in Rheinland-Pfalz werden wieder geöffnet

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, im Landtag. Foto: Andreas Arnold/dpa

Mainz Die wegen der Corona-Pandemie abgesperrten Spielplätze in Rheinland-Pfalz dürfen ab Sonntag wieder betreten werden. Das kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag in Mainz nach einer Bund-Länder-Runde zur Corona-Krise an.

