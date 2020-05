Spielhallenbetreiber scheitern vor Gericht

Ein Aufkleber mit der Aufschrift „Spielhalle“ hängt an einer Glastür einer Spielothek. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild

Koblenz/Trier Unter den Betreibern von Spielhallen in Rheinland-Pfalz geht die Angst vor Zwangsschließungen um - zwei von ihnen sind mit Klagen dagegen endgültig vor Gericht gescheitert. Das 2015 verschärfte Landesglücksspielgesetz dürfte nach einer Übergangsfrist bis Ende Juni 2021 für Hunderte Spielhallen das Aus bedeuten.

Laut der zuständigen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier liegen viele zu nahe an Kindergärten und Schulen. Die Gesetzesverschärfung fordert einen Mindestabstand von 500 Metern. Auch Spielhallen selbst müssen künftig mindestens einen halben Kilometer voneinander entfernt sein. Es geht um Jugend- und Spielerschutz.

Zwei Betreiber von jeweils zwei Hallen in Trier haben laut dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz vergeblich vor dem Trierer Verwaltungsgericht gegen ihre künftige Schließung wegen zu geringen Abstandes zu Schulen geklagt. Vor dem OVG in Koblenz scheiterten sie erneut: Schon ihre Anträge auf Zulassung der Berufung wurden abgelehnt, wie OVG-Sprecher Thomas Stahnecker der Deutschen Presse-Agentur mitteilt. Das OVG habe keine ernsten Zweifel an den Entscheidungen der ersten Instanz gehegt. „Das ist unanfechtbar, beide Verfahren sind abgeschlossen“, sagt Stahnecker.