Spiegel will „Rasse“ aus GG und Landesverfassung streichen

Anne Spiegel (Grünen), Familien- und Integrationsministerin im rheinland-pfälzischen Landtag, sitzt auf einer Landesdelegiertenversammlung. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Die rheinland-pfälzische Familien- und Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) hat sich in der Debatte um den Begriff „Rasse“ im Grundgesetz für dessen Streichung ausgesprochen. Auch in der Landesverfassung müsse er gestrichen werden, sagte Spiegel am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa