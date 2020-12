Spiegel schwört auf Wahlkampf ein

Idar-Oberstein Von ihren Wohn- und Arbeitszimmern aus schalten sich rund 200 Grüne zu ihrem ersten digitalen Landesparteitag zusammen. Sie wollen das Programm für die Landtagswahl verabschieden. Unterdessen schwelt die Affäre um umstrittene Beförderungen in grün geführten Ministerien.

„Lasst uns gemeinsam kämpfen für ein starkes grünes Ergebnis am 14. März“, rief Familienministerin Spiegel am Samstag in Idar-Oberstein beim coronabedingt ersten digitalen Landesparteitag der Grünen in Rheinland-Pfalz. Die Partei will auf der Regierungsbank bleiben. Derzeit bildet sie in Rheinland-Pfalz mit SPD und FDP eine Ampelkoalition.