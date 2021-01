Spiegel nimmt sich Neustart im Umweltministerium vor

Anne Spiegel, die Umweltministerin in Rheinland-Pfalz. Foto: Harald Tittel/dpa/Archivbild

Mainz Eine vertrauensvolle Hauskultur, eine transparente Beförderungspraxis und Förderprogramme - Doppelministerin Spiegel setzt zum Start in der neuen Aufgabe eigene Akzente.

Die neue rheinland-pfälzische Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) hat sich in der Zeit bis zur Wahl einen Neustart vorgenommen - zum einen mit neuen Förderprogrammen, zum anderen zu den umstrittenen Beförderungen, die ihrer Vorgängerin Ulrike Höfken (Grüne) das Amt gekostet haben. Wichtig sei, „dass wir uns schnell wieder Sachfragen zuwenden können“, sagte Spiegel, die seit 2016 Familien- und Integrationsministerin ist und zum Jahreswechsel zusätzlich die Leitung des Umwelt-, Forst- und Energieressorts übernommen hat.

Spiegel kündigte am Montag in Mainz eine neue Förderung für die Einrichtung von Wandladestationen für Elektroautos von Privathaushalten, Betrieben oder Kommunen an. Voraussetzung ist die Verbindung mit einer Photovoltaik-Anlage, die über einen Solarspeicher verfügt. Die neue Förderung erweitert das 2019 eingeführte Solarspeicherprogramm und stellt dafür zusätzliche vier Millionen Euro bereit; insgesamt sind es dann neun Millionen. Jeder Ladepunkt wird mit einem Bonus von 500 Euro gefördert - bei Anschaffungskosten von rund 1500 Euro.