Spiegel: Hochwasserkatastrophe war absolut einzigartig

Eine Markierung zeigt den Wasserstand an. Foto: Fabian Strauch/dpa/Symbolbild

Mainz Das verheerende Hochwasser in Rheinland-Pfalz mit mindestens 128 Toten war nach den Worten von Klimaschutzministerin Anne Spiegel (Grüne) „eine extreme Katastrophe weit jenseits eines hundertjährigen Hochwassers“.

„Die Katastrophe war absolut einzigartig“, sagte Spiegel am Donnerstag in einer Sondersitzung von drei Landtagsausschüssen in Mainz.