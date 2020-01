Spiegel: Grenzen bei Gesichtserkennung in Privatwirtschaft

Anne Spiegel (Grüne). Foto: Sascha Ditscher/dpa/Archivbild.

Mainz Nach dem Verzicht auf eine Software zur Gesichtserkennung im Polizeieinsatz hat die rheinland-pfälzische Verbraucherschutzministerin Anne Spiegel (Grüne) weitere Schritte gefordert. Auch in der privaten Wirtschaft müsse es Grenzen für den Einsatz von Gesichtserkennung geben, „um die Verbraucherinnen und Verbraucher vor der Ausforschung bis hin zur Totalüberwachung ihrer Privatsphäre zu schützen“, sagte Spiegel am Freitag in Mainz.

„Der Einsatz von Software zur Gesichtserkennung widerspricht europäischen Werten wie dem Grundrecht auf Privatsphäre und informationelle Selbstbestimmung.“