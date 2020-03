Spiegel: Entwicklung an türkischer Grenze kaum einzuschätzen

Anne Spiegel (Bündnis 90/ Die Grünen) blickt in die Kamera. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) hält die weitere Entwicklung an der türkisch-griechischen Grenze für kaum vorhersehbar, sieht Rheinland-Pfalz aber vorbereitet.

Sowohl eine seriöse Einschätzung der Entwicklung vor Ort noch der Auswirkungen auf die Zahl der Flüchtlinge sei momentan sehr schwer möglich, teilte Spiegel am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit. „In Rheinland-Pfalz sind jedenfalls keine signifikant steigenden Flüchtlingszahlen zu verzeichnen.“ Das Land habe in den Aufnahmeeinrichtungen ein „flexibles System mit Pufferkapazitäten“ entwickelt, um auch für akute Lagen gerüstet zu sein.