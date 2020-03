Spiegel: 5000 Menschen von der türkischen Grenze aufnehmen

Anne Spiegel (Die Grünen), Familien- und Integrationsministerin im rheinland-pfälzischen Landtag. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) hat mit Blick auf die Entwicklung an der türkisch-griechischen Grenze gefordert, Deutschland solle 5000 Menschen aufnehmen. „Angesichts dieser Lage muss Deutschland vorangehen und zur Not auch ohne eine Vereinbarung mit anderen europäischen Staaten 5000 besonders schutzbedürftige Menschen aufnehmen“, sagte die Ministerin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.



Dazu zählten unbegleitete Kinder, aber auch Schwangere, alleinreisende Frauen, Alleinerziehende und schwer Traumatisierte. „Rheinland-Pfalz ist selbstverständlich bereit, hier seinen Anteil zu tragen.“