Notfälle Spezialkräfte nehmen Mann fest - Polizei: Angehörige bedroht

Bei einem größeren Polizeieinsatz in Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) haben Spezialkräfte einen Mann festgenommen. Der 25-Jährige habe Familienangehörige in der gemeinsamen Wohnung mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht, teilte die Polizeiinspektion Schifferstadt am Donnerstag mit.