Speyer ist Deutschlands Blitz-Hauptstadt 2019

Speyer/München Ein Blitz gilt als Mischung aus Mathematik, Naturphänomen und Gesamtkunstwerk. Jedes Jahr misst ein Informationsdienst die Dichte der Millionen Volt starken Entladungen im Vergleich zur Fläche auf der Erde. Diesmal kommt der Sieger aus Rheinland-Pfalz.

Es blitzt und donnert - im vergangenen Jahr nirgendwo in Deutschland so wie im pfälzischen Speyer, was die Blitzdichte angeht. Die Domstadt darf sich daher Blitz-Hauptstadt 2019 nennen. Auf einen Quadratkilometer Stadtfläche kamen knapp 3,1 Einschläge, wie der Blitz-Informationsdienst von Siemens bekannt gab.