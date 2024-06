Landkreis Mainz-Bingen Sperrzone im Kampf gegen Schweinepest

Zum Schutz gegen eine Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) hat der Landkreis Mainz-Bingen eine Sperrzone eingerichtet. Damit ist unter anderem verboten, lebende Wildschweine in diese Zone zu bringen und Fleisch von erlegten Wildschweine dort hinein- oder herauszuholen, wie der Kreis am Donnerstag in Mainz mitteilte. Es gebe eine Leinenpflicht für Hunde. Zudem wurde ein generelles Jagdverbot ausgesprochen.