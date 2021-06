Sperrung von Autobahnbrücke führt zu Staus in Wiesbaden

Die Salzbachtalbrücke. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Wiesbaden/Mainz Die Sperrung der Salzbachtalbrücke der Autobahn 66 bei Wiesbaden hat am Montag zu teils erheblichen Verkehrsproblemen in der Landeshauptstadt geführt. Auf mehreren Hauptverkehrsadern bildeten sich am Vormittag längere Staus.