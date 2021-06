Sperrung der Salzbachtalbrücke: Verkehrslage entspannter

Die leere A66 an der abgesperrten Salzbachtalbrücke. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Wiesbaden Die Sperrung der Salzbachtalbrücke auf der Autobahn 66 bei Wiesbaden hat auch am Dienstagmorgen von vielen Autofahrern im Rhein-Main-Gebiet Geduld gefordert. Die Verkehrslage sei aber „deutlich entspannter“ als am Montag, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.