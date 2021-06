Sperrung der Salzbachtalbrücke: Erste Staus im Berufsverkehr

Die Salzbachtalbrücke. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Wiesbaden/Mainz Wegen der Sperrung der Salzbachtalbrücke der Autobahn 66 bei Wiesbaden gibt es am Montagmorgen Verzögerungen. Aus dem Rheingau kommend bilde sich in Fahrtrichtung Frankfurt bereits ein Rückstau, sagte ein Sprecher der Polizei Wiesbaden am Montagmorgen.