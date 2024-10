Sanierungsarbeiten Sperrung auf A67 zwischen Viernheimer Dreieck und Lorsch

Von der A6 aus Richtung Heilbronn/Mannheim kommende Reisende, werden am Kreuz Viernheim auf die A659 umgeleitet. Ab dem Kreuz Weinheim könne dann auf die parallel verlaufende A5 in Richtung Darmstadt/Frankfurt gewechselt werden, teilte die Autobahn GmbH mit. Wer von der A6 aus der Richtung Saarbrücken/Kaiserslautern kommt und auf die A67 weiterfahren möchte, solle stattdessen auf der A6 weiterfahren und am Kreuz Viernheim auf die A659 wechseln. Schließlich könne man ab dem Kreuz Weinheim auf der A5 in Richtung Darmstadt/Frankfurt fahren.