SPD will stärkste Fraktion werden: Laptops für alle Schüler

Mainz Die SPD verabschiedet bei ihrem digitalen Landesparteitag erste Eckpunkte des Programms für die Wahl am 14. März. Ministerpräsidentin Dreyer will erneut die Regierung anführen.

Jeder Schüler in Rheinland-Pfalz soll nach Auffassung der SPD in Rheinland-Pfalz einen Laptop im Schulrucksack haben. Für Kinder aus einkommensschwachen Familien müsse dieser als Teil der Lernmittelfreiheit wie Schulbücher bezahlt werden, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Mittwoch in Mainz. Einen entsprechenden Leitantrag wolle die SPD auf ihrem digitalen Landesparteitag am Montagabend (24. August) verabschieden. Die Sommerschule solle fortgeführt werden und es solle weiter zusätzliche Angebote für Schüler in den Ferien geben.