SPD will mit Slogan „Wir mit ihr“ die Wahl gewinnen

Mit dem Slogan „Wir mit ihr“ will die rheinland-pfälzische SPD die Landtagswahl im März gewinnen und wieder die Regierung mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer stellen. „Der Slogan passt sehr gut zu mir“, sagte Dreyer am Freitag in Mainz bei der Vorstellung der Kampagne mit den ersten Großplakaten in Mainz. Denn: „Der Zusammenhalt der Gesellschaft ist für mich das Fundament meines politischen Handelns.“