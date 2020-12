SPD will in Rheinland-Pfalz dem Bundestrend trotzen

Mainz Die Sozialdemokraten stellen bei der Landtagswahl Malu Dreyer nach vorn. Der Vorschlag für die Landesliste soll ein Spiegelbild der Gesellschaft sein. Gewählt wird die Liste am Samstag auf einem Parteitag unter Corona-Bedingungen.

Bundesweit kommt die SPD nicht aus dem Umfragetief heraus, in Rheinland-Pfalz geht die Partei aber siegesgewiss in die Landtagswahl 2021. „Bei Landtagswahlen gelten eigene Gesetze“, sagte der Landesvorsitzende Roger Lewentz am Donnerstag bei der Vorstellung des Vorschlags für die Landesliste. Die SPD werde die Wahl am 14. März zu einem Duell zwischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer und CDU-Herausforderer Christian Baldauf machen.

Der am Mittwochabend vom Landesvorstand einstimmig verabschiedete Vorschlag für die Landesliste sieht unter den ersten 42 Plätzen abwechselnd eine Frau und einen Mann vor. Damit setze die SPD ein deutliches Zeichen für Geschlechtergerechtigkeit, sagte Lewentz. „Wir wollen die rheinland-pfälzische Gesellschaft in allen Facetten abbilden.“ Die Entscheidung über die Liste trifft am Samstag ein Parteitag unter Corona-Bedingungen in einer ehemaligen Fabrikhalle in Mainz-Mombach.