SPD verschiebt Listenparteitag auf Anfang Dezember

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) beantwortet Fragen von Journalisten. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Die rheinland-pfälzische SPD verschiebt ihren am 28. November in Trier geplanten Listenparteitag wegen der Corona-Beschränkungen um eine Woche auf Anfang Dezember und verlegt ihn nach Mainz. Ministerpräsidentin Malu Dreyer und der Landesvorsitzende und Innenminister Roger Lewentz sollen dann am Freitagabend (4.

Dezember) in der Halle 45 sprechen, die Delegierten können sich digital zuschalten, wie Lewentz am Montag in Mainz ankündigte. Am Samstag (5. Dezember) wird die Landesliste aufgestellt, dazu würden 60 bis 65 Prozent der rund 400 Delegierten erwartet.

Dreyer wird die Landesliste anführen, gefolgt vom Landtagsfraktionsvorsitzenden Alexander Schweitzer, Finanzministerin Doris Ahnen und Lewentz. Auf den ersten 42 der 52 Plätze kandidierten abwechselnd Frauen und Männer. „Wir machen Ernst mit der Geschlechtergerechtigkeit“, sagte Lewentz mit Blick auf das in Brandenburg vom Verfassungsgericht gekippte Paritätsgesetz. Das Durchschnittsalter der Kandidaten liege bei 48 Jahren.

Bis 29. Dezember - 75 Tage vor der Landtagswahl am 14. März - müsse die Liste abgegeben werden. Das Wahlprogramm soll am 23. Januar 2021 bei einem Parteitag verabschiedet werden.