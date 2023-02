Kommunen : SPD verliert Oberbürgermeisterwahl in Mainz

SPD verliert Oberbürgermeisterwahl in Mainz

Ein Wähler wirft seinen Stimmzettel in die Wahlurne. Foto: Michael Kappeler/dpa/Symbolbild

Mainz Der parteilose Kandidat Nino Haase entscheidet die erste Runde der OB-Wahl mit großem Vorsprung für sich. In der Stichwahl tritt er gegen Christian Viering von den Grünen an.

Die Landeshauptstadt Mainz hat erstmals seit 1949 keinen SPD-Oberbürgermeister mehr. Nach dem Wechsel des bisherigen Amtsinhabers Michael Ebling ins Innenministerium von Rheinland-Pfalz erhielt die SPD-Kandidatin Mareike von Jungenfeld bei der Wahl am Sonntag nach dem vorläufigen Endergebnis nur 13,3 Prozent der Stimmen und kam damit auf den vierten Platz der sieben Bewerberinnen und Bewerber. Die Entscheidung fällt nun in einer Stichwahl am 5. März zwischen dem parteilosen Bewerber Nino Haase und Christian Viering von den Grünen.