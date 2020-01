SPD verliert Mitglieder, Grüne legen deutlich zu

Mainz Die Mitgliederzahlen bei den Parteien spiegelt ihre Attraktivität. Bei den großen Parteien schrumpft die Basis schon seit einiger Zeit. Die FDP Rheinland-Pfalz rutscht auf den vierten Platz.

Die Basis bröckelt bei den Sozialdemokraten in Rheinland-Pfalz. Von allen Parteien büßte die SPD im vergangenen Jahr nach einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur die meisten Mitglieder ein, während die Grünen den größten Sprung nach vorn machten. Diese sind jetzt nach Zahl der Mitglieder die drittstärkste Partei. Die FDP muss sich nun mit dem vierten Platz im Land begnügen.

Mitgliederstärkste Partei sind in Rheinland-Pfalz weiter die Christdemokraten. Deren Einbußen hielten sich 2019 in Grenzen. Nachdem es 2018 noch einen Rückgang um 2,3 Prozent gab, waren es im vergangenen Jahr bis Ende November lediglich 0,9 Prozent. Zum 30. November 2019 zählte die CDU Rheinland-Pfalz 38 754 Mitglieder. In den elf Monaten zuvor gab es 1482 Abgänge, darunter 986 Austritte, und 1141 Eintritte.