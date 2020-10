SPD verlegt Landesparteitag Ende Oktober nach Mainz

Daniel Stich, Generalsekretär der SPD Rheinland-Pfalz. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Mainz Der ursprünglich Ende Oktober in Idar-Oberstein geplante Landesparteitag der rheinland-pfälzischen SPD wird in Mainz über die Bühne gehen. Konkret ist er am 31. Oktober nun in der Halle 45 im Stadtteil Mombach geplant, wie die Partei am Mittwoch in Mainz mitteilte.

Grund für die Verlegung sei, dass in Idar-Oberstein wegen der vielen Delegierten noch zusätzliche Stühle und Tische hätten angemietet werden müssen, sagte ein Parteisprecher. Dadurch wären die Kosten immens gestiegen, erklärte Generalsekretär Daniel Stich.