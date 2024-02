Wachstumschancengesetz SPD und FDP werfen Union Blockade vor: Baldauf kontert

„Bund und Länder haben sich in vorbereitenden Gesprächen auf zielgerichtete und kurzfristig wirksame Wachstumsimpulse für die deutsche Wirtschaft verständigt“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag in Mainz. „In der aktuellen wirtschaftlichen Lage sind solche steuerlichen Verbesserungen ein dringend notwendiges positives Signal für die Unternehmen in Deutschland.“