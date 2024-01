Parteien SPD und CDU verlieren Mitglieder

Der Landesverband der Linken hatte nach eigenen Angaben Ende vergangenen Jahres noch 1313 Mitglieder - 163 oder etwa elf Prozent weniger als vor Jahresfrist. Seit Januar seien sogar etwas mehr Eintritte als Austritte zu verzeichnen, sagte Fabian Bauer aus der Geschäftsführung. Die Partei hat in Rheinland-Pfalz aber noch nie den Einzug in den Landtag geschafft. Nach dem Austritt von Sahra Wagenknecht und ihrer Ankündigung, eine neue Partei zu gründen, habe es elf Ausritte und fünf Eintritte gegeben, hatte Bauer kurz danach gesagt. An diesem Montag (15. Januar) will sich diese neue Partei, das Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit, nun in Mainz vorstellen und erläutern, wie sie sich in Rheinland-Pfalz aufstellt.