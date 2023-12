Parteien SPD und CDU suchen Schulterschluss: Saar-Haushalt später

„Jetzt geben wir uns gemeinsam noch ein bisschen mehr Zeit“, sagte Commerçon nach den Gesprächen mit der CDU. Dies bedeute, dass über die „finanzielle Notsituation“ nicht wie geplant am Dienstag abgestimmt wurde. Die Abstimmung darüber soll erst gemeinsam mit der Entscheidung über den Doppelhaushalt am kommenden Montag passieren. Ursprünglich sollte der Haushalt bereits am Mittwoch (13.12.) beschlossen werden.