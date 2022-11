Landtag : SPD und CDU bleiben an der Saar uneins über das Bürgergeld

SPD und CDU bleiben an der Saar uneins über das Bürgergeld

Saarbrücken Der Berliner Streit ums Bürgergeld schwappte ins Saarland. Denn ohne die Zustimmung der Länder wird das Bürgergeld nicht kommen. An der Zustimmung des mit absoluter SPD-Mehrheit geführten Saarlandes änderte aber die Debatte nichts.

Das Bürgergeld, mit dem die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP das System Hartz IV überwinden will, war am Montag bei der entscheidenden Abstimmung im Bundesrat gescheitert. Nun soll der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat in kürzester Zeit eine Lösung erarbeiten.