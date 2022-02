Saarbrücken Bislang hat sie als Saar-Wirtschaftsministerin für Arbeitsplätze gekämpft. Nun hat sich Anke Rehlinger in ihrem SPD-Wahlkampfprogramm einen neuen Beschäftigungsrekord auf die Fahnen geschrieben.

400.000 Arbeitsplätze und damit rund 5000 mehr als aktuell im Saarland: Diese Zahl hat sich die SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im März, Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger, als oberstes Ziel für eine mögliche SPD-geführte neue Landesregierung gesetzt. „Arbeitsplätze sichern und schaffen muss Chefinnen-Sache sein. Das ist genau das, was ich mir vornehme als Ministerpräsidentin des Landes“, sagte sie am Freitag in Saarbrücken.