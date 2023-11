Landtag SPD setzt im Doppelhaushalt auf Jobs und Demokratiestärkung

Die SPD-Landtagsfraktion im saarländischen Landtag hat bei ihren zweitägigen Beratungen zum Doppelhaushalt 2024/2025 auf aktuelle Entwicklungen reagiert. Angesichts der „zunehmenden Gefährdung demokratischer Strukturen, zunehmendem Rassismus und Antisemitismus“, so Fraktionschef Ulrich Commerçon am Mittwoch in Homburg, müsse man die Demokratie weiter stärken. Insbesondere gelte es, das jüdische Leben im Land zu schützen. Daher soll die Synagogengemeinde zusätzlich 34 500 Euro für Sicherheitspersonal und bauliche Schutzmaßnahmen erhalten und der Verfassungsschutz mit jährlich 150 000 Euro personell verstärkt werden.