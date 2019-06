SPD rügt Klöckner-Video: CDU weist Kritik zurück

Mainz Das umstrittene Video von Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) mit einem Nestlé-Manager ist nach Ansicht der SPD in Rheinland-Pfalz ein „peinlicher Fehltritt“. SPD-Generalsekretär Daniel Stich kritisierte am Donnerstag, die Vorsitzende der Landes-CDU sei eine „Ministerin der Großkonzerne und der Agrar-Lobby“.

Die CDU in Rheinland-Pfalz wies die Kritik zurück: „Es gehört zur Aufgabe, mit jenen Verbänden und auch Unternehmen aus den Zuständigkeitsbereichen des Ministeriums zu sprechen“, sagte der politische Landesgeschäftsführer Jan Zimmer. „Sie stehen in der Verantwortung und müssen in die Pflicht genommen werden.“