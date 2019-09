SPD-Ministerwechsel: Commerçon geht, Streichert-Clivot kommt

Christine Streichert-Clivot (SPD), die zukünftige Ministerin für Bildung und Kultur des Saarlandes. Foto: Oliver Dietze/Archivbild.

Saarbrücken Die SPD im Saarland tauscht ihren Bildungsminister aus: An die Stelle von Ulrich Commerçon (51) werde die bisherige Staatssekretärin Christine Streichert-Clivot (39) treten, kündigte die SPD-Landesvorsitzende Anke Rehlinger am Dienstag in Saarbrücken an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Streichert-Clivot solle in der Landtagssitzung am (morgigen) Mittwoch ernannt und vereidigt werden. Commerçon werde den SPD-Fraktionsvorsitz im Landtag übernehmen und somit Stefan Pauluhn ablösen.

Commerçon ist seit Mai 2012 Minister für Bildung und Kultur gewesen. Die Vorschläge für eine Neuaufstellung der SPD seien in der Fraktion „auf breite Zustimmung und volle Unterstützung gestoßen“, berichtete Rehlinger. Auch Commerçon solle bereits am Mittwoch zum Fraktionschef gewählt werden. „Es geht darum, wie schaffen wir Aufbruch in diesem Land“, sagte sie.