SPD informiert über Wahlvorbereitung in Zeiten von Corona

Mainz Wie organisiert die rheinland-pfälzische SPD ihre Parteiarbeit und vor allem die zur Vorbereitung der Landtagswahl wichtige Aufstellung ihrer Kandidatenliste unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie?

Die SPD ist in einer schwierigen Situation, weil sie noch keine Kandidatenliste für die Landtagswahl am 14. März gewählt hat. Die Parteiführung hatte vor kurzem noch erklärt, sie halte an dem für den 28. November in Trier geplanten Parteitag mit Aufstellung dieser Liste fest.