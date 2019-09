SPD-Genossen aus Hessen und Rheinland-Pfalz tagen zusammen

Wiesbaden/Mainz Zu einer gemeinsamen Präsidiumssitzung treffen sich die Sozialdemokraten aus Hessen und Rheinland-Pfalz am heute in Wiesbaden. Auf der Tagesordnung stehen gemeinsame Initiativen und Projekte für die Verkehrswende in beiden Ländern, die Finanzausstattung der Kommunen für die Pflege und Kinderbetreuung sowie die Vorbereitung des SPD-Bundesparteitags.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa