SPD-Generalsekretär Stich setzt auf Bewertung der GroKo

Mainz Der Generalsekretär der rheinland-pfälzischen SPD, Daniel Stich, hat sich für eine gründliche Bewertung der großen Koalition in Berlin ausgesprochen. „Es war extrem klug, dass wir als SPD damals darauf gedrungen haben, eine Evaluation der GroKo zu machen.

Die steht jetzt an“, sagte Stich am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Wir werden das jetzt sehr genau überlegen und prüfen und dann auch konsequent entscheiden.“ Stich sprach sich aber gegen einen schnellen Ausstieg aus der großen Koalition in Berlin aus: „Keine Hauruck-Aktionen, nichts über das Knie brechen. Wir brauchen einen klaren Plan, was wir jetzt tun wollen“, betonte Stich. „Aber die Lage, in der wir uns befinden, ist allen sehr, sehr bewusst.“