Flutkatastrophe : SPD-Fraktionschefin weist Baldaufs Attacken zurück

Mainz Die SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag von Rheinland-Pfalz, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, hat Attacken der Opposition zur Rolle von Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) in der Nacht der Flutkatastrophe 2021 zurückgewiesen.

„Es ist pure Fiktion, wie Sie versuchen, die Geschehnisse des 14. Juli mit der Ministerpräsidentin in Verbindung zu setzen“, sagte die Politikerin in der Haushaltsdebatte am Donnerstag in Mainz.