SPD-Fraktionschef: Wollen die Ampel-Koalition fortsetzen

Alexander Schweitzer (SPD), SPD-Fraktionsvorsitzender, spricht. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Die SPD in Rheinland-Pfalz will laut ihrem Fraktionschef Alexander Schweitzer die Koalition mit FDP und Grünen fortsetzen. „Wir sind die Nummer eins und wir wollen mit der Ampel weiter regieren. Das ist das Signal und das ist die Botschaft des Abends.“ Schweitzer sprach am Sonntag in Mainz von einem „überwältigenden Ergebnis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Das ist eine Sensation in diesen Zeiten für die Sozialdemokratie.“