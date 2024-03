SPD SPD-Fraktion gründet kinder- und jugendpolitischen Beirat

Die rheinland-pfälzische SPD-Fraktion hat einen kinder- und jugendpolitischen Beirat gegründet. In den Beirat seien mehr als zwei Dutzend Mitglieder aus unterschiedlichen Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit persönlich berufen worden, teilte die Fraktion am Dienstag in Mainz anlässlich der konstituierenden Sitzung des neuen Gremiums mit. Es soll künftig regelmäßig tagen und die SPD-Fraktion beraten.