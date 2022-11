Finanzen : SPD-Fraktion benennt geplante Schwerpunkte für Saar-Haushalt

Saarbrücken Arbeitsplätze, Klimawende, gesellschaftlicher Zusammenhalt: Diese Themen sieht die SPD-Fraktion als Schwerpunkte für den saarländischen Haushalt 2023.

Für den saarländischen SPD-Fraktionschef Ulrich Commerçon war die Bilanz nach der Haushaltsklausur eindeutig: „Die große zentrale Botschaft ist sicherlich, dass wir den weiteren Strukturwandel nicht einfach nur hinnehmen und abwarten, sondern dass wir ihn aktiv gestalten wollen“, sagte er am Dienstag in Saarbrücken. Dazu gehöre, „dass wir Arbeitsplätze erhalten und neue schaffen wollen, dass wir die Klimawende gestalten wollen und dass wir dabei auch die Gesellschaft zusammenhalten müssen“.

Dazu zählen unter anderem mehr Stellen für Lehrkräfte und Polizisten, die Reduzierung der Kita-Beiträge, zusätzlich 250.000 Euro für die Start-up-Szene und die Kreativwirtschaft, ein Plus von 300.000 Euro für das Unterstützungsnetzwerk „WinterAktion Saar“ - auf dann insgesamt 800.000 Euro -, 576.000 Euro mehr für den Kulturbereich und angesichts der Olympischen Spiele 2024 ein Plus von 700.000 Euro auf insgesamt 1,3 Millionen Euro für Sport und Veranstaltungen mit überregionalem Stellenwert. Darüber hinaus soll für rund 200.000 Euro ein Gutachten zur Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs auf den Weg gebracht werden. Der Landtag beschäftigt sich in zweiter Lesung am 7. und 8. Dezember mit dem Haushaltsplan.