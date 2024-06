Parteien SPD-Chef Lewentz: Schweitzer ist ein „Kümmerer“

Mit Blick auf den am Mittwoch angekündigten Rückzug Dreyers sagte Lewentz: „Heute ist ein bewegender Tag für unser Bundesland.“ Es sei ein Zäsur. Lewentz selbst, einst Innenminister von Rheinland-Pfalz, wird sein Amt als SPD-Parteichef im Land in einigen Monaten abgeben, an SPD-Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler, voraussichtlich bei einem Parteitag im November.