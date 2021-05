SPD billigt Koalitionsvertrag mit Grünen und FDP

Mainz Knapp acht Wochen nach der Landtagswahl hat die SPD dem Koalitionsvertrag für die zweite Ampel-Regierung zugestimmt. Die Zustimmung ist groß.

Die SPD hat als erste der drei Ampel-Partner den Koalitionsvertrag für die neue Regierung in Rheinland-Pfalz gebilligt. 307 der 319 Delegierten stimmten am Donnerstagabend bei dem digitalen Parteitag für den Vertrag. Klimaneutralität bis spätestens 2040, der Ausbau der Biotechnologie und attraktive Innenstädte sind die drei Schwerpunkte.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer hatte zuvor für die Schwerpunkte Klimaschutz, Bildungsgerechtigkeit und Arbeit geworben. „Wir sind das erste Bundesland, das sich dieses ehrgeizige Klimaziel vornimmt“, sagte sie in Mainz - wo der Vorstand in einer Halle live zusammengekommen war. „Bei allem, was wir heute entscheiden, muss es um Nachhaltigkeit gehen“, sagte Dreyer. Deshalb werde dieses Thema auch in der Staatskanzlei angesiedelt.