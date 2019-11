SPD-Amtsinhaber Ebling siegt bei Oberbürgermeisterwahl

Mainz Der Chefsessel im Mainzer Rathaus bleibt in SPD-Hand: Amtsinhaber Michael Ebling gewinnt die Stichwahl gegen seinen Herausforderer Nino Haase. Das Ergebnis fiel am Ende deutlich aus.

Der SPD-Politiker Michael Ebling bleibt Oberbürgermeister der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz. Bei der Stichwahl am Sonntag setzte sich der 52-Jährige gegen den parteilosen Kandidaten Nino Haase durch, der unter anderem von der CDU unterstützt worden war. Ebling erhielt im entscheidenden zweiten Wahlgang nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis 55,2 Prozent der Stimmen, Haase kam entsprechend auf 44,8 Prozent. Das entspricht einem Vorsprung von knapp 7000 Stimmen für Ebling.

Auch aus der ersten Runde am 27. Oktober war Ebling mit 41,0 Prozent der Stimmen als Sieger hervorgegangen. Der 36-jährige Haase war mit Unterstützung von CDU, Ökologisch-Demokratischer Partei (ÖDP) und Freien Wählern auf 32,4 Prozent gekommen.

Die Wahlbeteiligung am Sonntag blieb nach den vorläufigen Ergebnissen hinter der vom ersten Wahlgang zurück, als insgesamt fünf Kandidaten um die Gunst der Bürger geworben hatten. Ende Oktober hatten 43,3 Prozent der rund 162 000 Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Es zeichnete sich aber eine höhere Beteiligung an der Stichwahl ab als in der zweiten Runde der OB-Wahl von 2012, als lediglich 33,33 Prozent der Mainzer ihre Stimme abgegeben hatten. Damals gewann Ebling gegen den grünen Herausforderer Günter Beck.