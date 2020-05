SPD-Abgeordnete rufen zu Abbau der Grenzkontrollen auf

Mainz SPD-Abgeordnete aus Rheinland-Pfalz haben zu einem Abbau der wegen der Corona-Pandemie eingeführten Grenzkontrollen aufgerufen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) müsse so schnell wie möglich einen Plan zur Aufhebung der Kontrollen an den Grenzen zu den EU-Nachbarländern vorlegen, heißt es in einem Aufruf, der am Freitag unter anderem vom SPD-Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Alexander Schweitzer, und dem Bundestagsabgeordneten Thomas Hitschler veröffentlicht wurde.

